عضوة الكونغرس الامريكي: اجراء ادارة ترامب سيعرض القوات الامريكية للخطر

قالت الهان عمر اليوم الثلاثاء في تغريدة لها علي صفحتها في موقع تويتر ان هذا الاجراء سينمي التوترات وسيعرض القوات الامريكة للخطر وسيرفع احتمالات خطر الحرب.وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفي خطوة عدائية قد ادرج يوم امس الاثنين حرس الثورة الاسلامية ضمن لائحة الارهاب وفي الرد علي ذلك اعتبر المجلس الاعلي للامن القومي الايراني القوات الاميركية في منطقة غرب اسيا ضمن المنظمات الارهابية.وواجه الاجراء السخيف للادارة الامريكية ردود افعال وانتقاد كثير من الشخصيات السياسية الامريكية منها ما كتبه عضو مجلس الامن القومي الامريكي في ادارة اوباما ' بن رودز' علي صفحته الخاصة علي موقع تويتر جاء فيها ان ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة المنظمات الارهابية سيهيج الافكار نحو نزاعات اكثر.انتهي**م م**2041**