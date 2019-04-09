شعبیة الحرس الثوری تزداد بعد تسمیته من جانب أمریكا بالإرهابی

ورداً علی القرار الأمریكی الأخیر أضاف مطهری فی كلمة له فی الإجتماع المفتوح لمجلس الشوري أمام الصحافیین أنّ هذه الخطوة الامریكیة ستزید من شعبیة الحرس الثوری فی الجمهوریة الاسلامیة والشرق الاوسط.وأعرب عن اعتقاده بأنّ الامریكیین ارتكبوا خطأ فادحا إثر إتخاذهم هذا القرار.وقال: إنّ الحرس الثوری منظمة ذات شعبیة بین الناس وعندما یتم اطلاق تسمیة الارهاب علیها سیزید ذلك من شعبیتها باعتبارها مجموعة رسمیة فی النظام مؤكداً أنّ ذلك سیعود بالضرر علی الولایات المتحدة.وأعرب مطهری عن اعتقاده بأنّ أمریكا لجأت الی هذه الآلیة بسبب فشل جمیع ما قامت به سابقاً وتنوی من ذلك ممارسة ضغط نفسی واقتصادی علی ایران.وأشار هذا النائب البرلمانی الی ما صادق علیه مجلس الشوری الاسلامی سابقاً من قوانین لمواجهة الولایات المتحدة، و اشاد بجدارتها وتأثیرها الحقیقی مشیراً الی أنّه ثمة مشروع قانون عاجل جداً وارد فی هذا الشأن ستتم المصادقة علیه فی المجلس.ویعتبر الحرس الثوری الایرانی جزء من المنظومة الأمنیة الایرانیة ذات الدور الكبیر فی توفیر الأمن للبلاد.انتهی** ع ج**2041**