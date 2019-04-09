لاريجاني : ادراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب يدل علي جهل امريكا

وأكّد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي أنّ جهاد الحرس الثوري أمام الارهابيين أمر لايمكن إخفاؤه عن أنظار الشعوب.وخاطب لاريجاني الرئيس الامريكي قائلاً: هل نسيت يا ترامب بانك ذكرت مرارا بان الادارة الامريكية هي التي ارتكبت الخطأ في ايجاد و صنع جماعات ارهابية كداعش وألم تعترف وزيرة دفاعكم أنّ الولايات المتحدة هي التي صنعت داعش. تري هل نسيتم أو أنكم متهورون أكثر مما يجب.واستطرد قائلاً: ألم تتذكروا ما قالته الفقيدة بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة بأنّ الولايات المتحدة ضلع رئيسي من أضلاع تأسيس الجماعات الارهابية في افغانستان.وأكّد لاريجاني علي أنّ الولايات المتحدة هي التي يجب أن تعتبر المسؤولة والمكلفة بالرد لتأسيسها ودعمها للجماعات الارهابية لا الحرس الثوري.وقال: إن وزير خارجية أمريكا المغفل، يتهم قوات الحرس الثوري المجاهدين، بالمبتزين، مشيراً الي عدم وجود حكومة فارغة من الحياء كالولايات المتحدة علي مرّ التاريخ.ولفت لاريجاني الي وقاحة الامريكيين في ابتزازهم للسعودية وجرّهم الاموال منها ومن بعض دول المنطقة وإعتزاز الحكومة الامريكية بأنها أخذت بابتزاز ما يزيد عن 100 مليار دولار لتشارك في إجتماع الرياض، وقال: إنكم حكومة لصوص وسراق.وتساءل لاريجاني عن سبب ما آل اليه أمر ترامب وقال: إنكم فشلتم في الحاق الضرر بايران تصورتم أنكم قادرون علي تصفير النفط الايراني وجربتم الفشل ايضاً.ونوه رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي مقاومة الشعب الايراني مقابل واشنطن مبيناً أنّ هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة هي في الحقيقة ليس بيان لقدرة أمريكا بل لعجزها.وأعرب لاريجاني عن الاعتزاز لكون الحرس الثوري في قلوب الايرانيين وحامٍ للبلد وأكّد أنّ الشعب الداعم والمساند للحرس الثوري الايراني.وقال: إننا نعتقد بأنّ الحكومة الامريكية وقواتها المسلحة مظهران للارهاب الدولي في أبعاده العسكرية والاقتصادية.انتهي** ع ج**2344