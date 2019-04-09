اجراء واشنطن ضد الحرس الثوري سيؤدي الي عزلة أمريكا واسرائيل

واشار 'ديويد راد' اليوم الثلاثاء إلي إجراء حكومة ترامب ضد الحرس الثوري والذي يعتبر هدية منه الي بنيامين نتانياهو قبل الانتخابات الاسرائيلية واضاف انه سيؤدي الي عزلة حكومة ترامب و 'اسرائيل'.واضاف ان المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني وصف الإدارة الأميركية بأنها داعمة للإرهاب واعتبر القيادة المركزية الأميركية المسماة بـ'سنتكوم' بأنها من الجماعات الإرهابية وذلك ردا علي الإجراء الامريكي المتمثل في إدراج الحرس الثوري علي 'لائحة الجماعات الإرهابية' والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو' هل بامكان هذا الامر ان يهدد القوات الامريكية في المنطقة؟.واكد راد بالطبع ان عدد قليل من القوات الامريكية ستتعرض للخطر في المنطقة للخطر لان الاف من هذه القوات غادرت الاراضي السورية.واضاف ان اجراء الادارة الامريكية لايغير شيئا واعتقد ان الدول الاوروبية ستتجاهل تماما قرار امريكا بشان ادراج الحرس الثوري الايراني علي قائمة الارهاب لان الاوروبيين والدول الاخري يرغبون في مواصلة التجارة مع ايران وشراء النفط والطاقة منها.يذكر ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفي خطوة عدائية قد ادرج يوم امس الاثنين حرس الثورة الاسلامية ضمن لائحة الارهاب وفي الرد علي ذلك اعتبر المجلس الاعلي للامن القومي الايراني القوات الاميركية في منطقة غرب اسيا ضمن المنظمات الارهابية.انتهي** 1453**1110