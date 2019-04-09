المجلس سيتخذ قرارات تتناسب مع شأن الشعب الايراني مقابل الاجراء الامريكي

و قال عضو هيئة الرئاسة في مجلس الشوري الاسلامي 'احمد امير ابادي' اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا، انه جاء في رسالة النواب الي سماحة القائد : ان توجيهات سماحتكم التي تفضلتم بها في المرقد الطاهر للامام الرضا عليه السلام والتي وجهتم خلالها انتقادا حول عدم اتخاذ المجلس اجراءات قانونية فيما يتعلق باجراءات الحكومة الامريكية، وان نواب الشعب الايراني أبناؤكم في البرلمان يتعهدون باتخاذ قرارات تتناسب مع شأن الشعب الايراني الثوري في مواجهة اجراءات الادارة الاميركية المعادية لايران .
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طهران/9 نيسان/ابريل/ ارنا- بعث 188 عضوا في مجلس الشوري الاسلامي رسالة الي سماحة قائد الثورة الاسلامية يؤكدون فيها اتخاذ قرارات تتناسب مع شأن الشعب الايراني مقابل اجراءات الادارة الامريكية المعادية لايران.