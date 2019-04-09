السفير سنائي: امريكا لم تعتبر من هزائمها خلال العقود الاخيرة

واضاف سنائي اليوم الثلاثاء ان الادارة الامريكية واستمرارا لاجراءاتها الاحادية اثبتت مرة اخري انها لا تلتزم بالقواعد والاصول الدولية .وقال ايضا ان الحرس الثوري جزء من القوات المسلحة للبلاد و رمز لمكافحة الارهاب في المنطقة و الإدارة الامريكية عبر هذا الإجراء اثبتت ان امريكا لم تعتبر من هزائمها .وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وفي خطوة عدائية قد ادرج يوم امس الاثنين حرس الثورة الاسلامية ضمن لائحة الارهاب وفي الرد علي ذلك اعتبر المجلس الاعلي للامن القومي الايراني القوات الاميركية في منطقة غرب اسيا ضمن المنظمات الارهابية.انتهي**م م**2041**