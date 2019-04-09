الاجراء الامريكي هو عداء لجميع الشعب الايراني

واضاف البيان الموقع من ممثلي الاقليات الدينية، ان اجراء الرئيس الامريكي الاخير، أي اكبر مرتزق لعناصر استكبار الصهيونية العالمية ضد قوة هي الاكثر شعبية والاكثر معنوية في العالم، أثار سخط القوي المؤمنة في العالم.وجاء في البيان ايضا ان الاعلان الرسمي عن عداء الاستكبار ضد هذه المؤسسة الشعبية ياتي في الوقت الذي سخرت هذه القوات جميع امكاناتها لاغاثة المنكوبين من السيول الاخيرة في البلاد مؤكدين ان هذا الاجراء يثبت العداء الامريكي ضد الشعب الايراني كافة.وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفي خطوة عدائية قد ادرج يوم امس الاثنين حرس الثورة الاسلامية ضمن لائحة الارهاب وفي الرد علي ذلك اعتبر المجلس الاعلي للامن القومي الايراني القوات الاميركية في منطقة غرب اسيا ضمن المنظمات الارهابية.انتهي**م م**2344