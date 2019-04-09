قرار ترامب ضد الحرس الثوری یاتی ضمن السیاسة التصاعدیة للضغط علي إیران

وفیما اكد ان هذه هی القضیة المركزیة بالنسبة لإسرائیل فی المنطقة، اضاف ان تداعیات هذا القرار ستكون مزید من التأزم و مزید من الضغوط و لا أعتقد أن أمیركا ستنجح فی تحقیق أهدافها ولكن إسرائیل تحقق نتائج تخدم مصالحها.
واشار الی مواقف الدول العربیة واضاف نأمل أن ترتفع وتیرة التصدی لهذه المحاولات ولكن بیان الجامعة العربیة لا یدل علي ذلك.
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بیروت / 9 نیسان / ابریل /ارنا- اشار نائب رئیس مجلس النواب اللبنانی 'ایلی فریزلی' الی قرار الرئیس الامریكی حول ادراج الحرس الثوری علی قائمة الارهاب واضاف انه یزود بنیامین نتنیاهو بمواقف متقدمة لدعمه فی الإنتخابات وضمن السیاسة التصاعدیة للضغط علي ایران لثنیها عن سیاسة دعم محور المقاومة.