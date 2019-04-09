إنتاج إيران من الصلب الخام ينمو بنسبة 7.6 بالمائة

ووفقًا لمؤسسة ايميدرو، انتجت ايران في شهري كانون الثاني / يناير وشباط/فبراير عام 2019، أربعة ملايين و 245 ألف طن من الفولاذ الخام فيما كان هذا الرقم في نفس الفترة من العام 2018 ، ثلاثة ملايين و 945 ألف طن.وأدي الاهتمام الجاد لتطوير البني التحتية لصناعة الصلب الإيرانية في السنوات الأخيرة إلي نمو كبير في انتاج هذا المعدن الاستراتيجي في عام 2018 واحرزت أعلي معدل نمو بين الدول المنتجة للصلب في العالم، وهي في المرتبة العاشرة في قائمة الدول الاكثر انتاجا للصلب في العالم.انتهي**1049*2344