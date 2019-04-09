سجاد مدينة أردكان مظهر من روائع الفن الايراني

وأعلن رئيس دائرة السجاد اليدوي التابع لمنظمة الصناعة والمناجم والتجارة بمحافظة يزد 'محمد مهدي نبي زاده' أن هذا التوثيق العالمي زاد من عدد حائكي السجاد الاردكاني وزبائنه.ونال هذا السجاد ملكية فكرية عالمياً في منظمة الامم المتحدة wipo .هذا وتتم الإستفادة من الالوان النباتية والحياكة السليمة واستفادة الحرير في حياكته والتي جعلت من هذا السجاد صناعة ذات قدمة وعراقة وكفاءة في الانتاج ، فضلاً عن تسجيل علامة تجارية منعت باقي الدول من انتاج مثل هذا السجاد الايراني.وأشار نبي زاده الي الإقبال الواسع المحلي علي شراء هذا النوع من السجاد الذي كان يتم تصديره الي الولايت المتحدة والمانيا ودول الخليج الفارسي قبل الحظر.وتقع مدينة اردكان علي بعد 60 كلم شمال محافظة يزد و يبلغ عدد سكانها 98 الف نسمة.انتهي** ع ج**1110