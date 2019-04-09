قرار ترامب ضد مؤسسة عسكریة إیرانیة یدفع المنطقة نحو المزید من التشنج

واضاف منصور فی مقابلة مع مراسل ارنا، أنه بدل من أن تجازي ایران بالدور الذی قامت به بمساعدتها علي دحر الإرهاب فی المنطقة نجد أن هذه الدولة العظمي تتخذ إجراءا بحق ایران .وصرح إنه بكل تأكید هذا القرار اخذ استنادا إلي مواقف الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الرافضة و المناهضة لقوي الیهمنة و التسلط و الرافضة لدخول فی الأحلاف و الرافضه للسلام مع إسرائیل و سیاسة الأمر الواقع الذی ترید الولایات المتحدة أن تفرضه علي المنطقة و أیضا أن تلغی حقوق شعوب المنطقة و حق الشعب الفلسطینی فی استعادة أرضه و بناء دولته و أیضا فیما یتعلق بلبنان بتحریر كامل أرضه و أیضا بالنسبة لسوریا لاستعادة ما تسیطر علیه القوي الإرهابیة و ما تقوم جهات من أجل تقسیم سوریا.وأضاف إن وقوف الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة فی وجه المشاریع الأمیركیة فی المنطقة لاسیما فیما یتعلق بطی صفحة القضیة الفلسطینیة بالكامل لمصلحة العدو الصهیونی. الولایات المتحدة بعد أن اتخذت قرارا باعتبار القدس عاصمة أبدیة لإسرائیل و بعد أن اعترفت بسیادة إسرائیل علي الجولان هذا یعبر عن العنجهیة و عدم الإكتراث بالقوانین الدولیة.وقال وزیر الخارجیة اللبنانی السابق : قبل أن تصنف الولایات المتحدة الحرس الثوری الایرانی علي لائحة الإرهاب كان الأجدر بالولایات المتحدة و بالرئیس الأمیركی أن یحترم القرارات الدولیة الصادرة عن مجلس الأمن و عن الجمعیة العامة للامم المتحدة فیما یتعلق بشعب فلسطین و فیما یتعلق أیضا بالمستوطنات التی تزرعها اسرائیل فی الأرض المحتلة.وصرح بان هذا القرار یعبر فعلا عن السیاسة الأمیركیة التی لم تتخلي عنها و هو العداء المطلق للجمهوریة الإسلامیة الایرانیة و العداء المطلق لكل الأطراف التی تحارب الهیمنة و التسلط ترید تحریر الأرض من الإحتلال الصهیونی.وقال منصور : لا شك هذا القرار لا یخدم السلام فی المنطقة و هذا القرار سوف یترك تداعیاته السلبیة خاصة أنه یطال مؤسسة عسكریة لدولة إقلیمیة كبري. القرار الأمیركی یدفع المنطقة نحو الهاویة و یدفع المنطقة نحو المزید من التشنج و المزید من الإضطرابات و المزید من خلق الأزمات.وتابع : أتصور أن الولایات المتحدة لم تكن لتتخذ هكذا قرار لو عرفت فعلا أن هناك دولا فی المنطقة ترفض ذلك ولكن للأسف الشدید هناك فی المنطقة دول تدعم السیاسة الأمیركیة و تدعم حلیفتها فی اسرائیل و تنسق معها و تصنف ایران فی خانة العداء.واضاف : عندما یستبدلون الصدیق بالعدو و العدو بالصدیق هذا الأمر فعلا قلب المقاییس فی المنطقة و شجع الأمریكی و الرئیس الأمیركی علي أن یتخذ قرارات متهورة بالنسبة للمنطقة و هو الذی یعرف مسبقا أن هناك من یدعم هذه السیاسات ضد ایران ولكن هذه القرارات و إن أثلجت قلب اسرائیل و أثلجت بعض الدول الإقلیمیة فی المنطقة فإن هذا القرار سیدفع المنطقة نحو مزید من المشاكل و عدم الإستقرار.وصرح بان الولایات المتحدة ترید الضغط أكثر فأكثر علي ایران من خلال فرض العقوبات و من خلال هیئات رسمیة لمؤسسات رسمیة فی الدولة الایرانیة علي لائحة الارهاب.وأشار الي ان المزید من العقوبات قد تؤذی ایران ولكن لن تحمل ایران علي الاستسلام أو علي الرضوخ للسیاسة الأمیركیة، ایران منذ بدایة الثورة الإسلامیة فیها تعرضت إلي عقوبات آحادیة الجانب و إلي عقوبات دولیة و مع ذلك صمدت ایران و استمرت فی الصمود و أثبتت فعلا أنها باستطاعتها فعلا أن تتجاوز هذه العقوبات و إن كانت هذه العقوبات مرة و قاسیة علي ایران.وختم بالقول : الیوم هذه القرارات تصب فی إطار الضغط علي ایران من أجل حملها علي الرجوع عن سیاساتها و هذا أمر لا أتصور أن ایران ستقبل به وإنما ستستمر فی الصمود و ستستمر فی مواجهة هذه السیاسات المجحفة الظالمة.انتهي** 2344