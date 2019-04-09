سنرد بالمثل علي الإجراء الأمريكي وفق استراتيجياتنا

و أصدر العميد حاتمي بياناً وصف فيه تأسيس الحرس الثوري بأنه خطوة حكيمة من جانب الإمام الخميني الراحل.ولفت الي الوعي والفهم السليم والدقيق والعميق الذي يتسم به الحرس الثوري في استيعاب وتفهُّم متطلبات الثورة والبلد الاسلامي ومشاركته في المهام الحساسة والاستراتيجية ودوره المصيري فيها.وأكد وزير الدفاع علي الانتصارات التي حققها الحرس الثوري وقدراته مقابل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والعناصر الارهابية و إشعارهم بالغضب والفشل.وأشار الي الهجوم الذي يتعرض له الحرس الثوري من جانب زعماء وقادة نظام السلطة والصهاينة كانت آخرها ما أعلنه الرئيس الامريكي بتسميته حرس الثورة الاسلامية منظمة إرهابية خارجية.واعتبر العميد حاتمي هذا الإجراء بأنه استعراض لعمق فشل الاعداء في المنطقة و مبيناً لعدائهم للثورة الاسلامية والشعب الايراني الثوري ودعماً للجماعات الارهابية والتكفيرية التي ألحق الحرس الثوري بها هزائم وضربة رئيسة قاصمة.ونوه العميد حاتمي الي السجل الحافل بالاعتزاز والفخر لقوات الحرس الثوري الاسلامية مؤكدة علي أنّ التعبئة الشعبية أثبتت هذه القوة والجدارة.ويمثل الحرس الثوري جزء من المجموعة الأمنية العسكرية للبلاد.انتهي** ع ج**2041**