رئيسة مجلس النواب الأمريكي: تجاوزات ترامب قد تصل الي اعلان عزله

وقالت بيلوسي، في تصريح أدلت به، الأربعاء، خلال فعالية لمركز التقدم الأمريكي: 'يكمن الأمر في أن هذا الرئيس ترامب، وحسب الرؤية العامة في المجتمع، يعرقل تحقيق العدالة وهو متورط في عملية تستر، ما يمكن أن يمثل تجاوز يصل حد العزل'.وكانت بيلوسي التي تعتبر زعيمة للديمقراطيين في الكونغرس، قد اعلنت قبل، بعد اجتماع مع مجوعة أعضاء المعسكر الديمقراطي الامريكي 'لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة ونعتقد بأنه متورط في عملية تستر'.من جانبه، نفي ترامب هذا الادعاء بشدة، متهما الديمقراطيين وخاصة زعمائهم في الكونغرس، بالسعي لتقسيم الولايات المتحدة، ناصحا إياهم بالعمل علي وضع القوانين بدل التركيز علي (اصطياد الساحرات).وألغي ترامب، علي خلفية هذا التوتر، اجتماعا مع الديمقراطيين حول مشروع الميزانية للبنية التحتية الأمريكية.ويخوض الديمقراطيون الذين يسيطرون علي مجلس النواب الامريكي صراع قوة مع ترامب، بشأن مدي قدرتهم علي التحقيق معه في الوقت الذي يماطل فيه الرئيس في المثول للتحقيق أمام لجان بالكونغرس في عدد من القضايا.وتصاعدت طلبات الديمقراطيين بمساءلة ترامب، يوم الأربعاء، بعد أن تجاهل المستشار في البيت الأبيض، دون مكغاهن، طلب استدعاء يوم الثلاثاء من اللجنة القضائية بالمجلس للمثول أمامها للشهادة.وبحسب القوانين الأمريكية، يستطيع مجلس النواب إعلان عزل رئيس الولايات المتحدة في حال ثبوت انتهاكاته وتأكيد ذلك من قبل مجلس الشيوخ، لكن تاريخ البلاد لم يشهد بعد سابقة من هذا النوع.انتهي ع ص** 2344