فيلموتس يبرم عقد تدريب المنتخب الإيراني

ونشرت السفارة الإيرانية في بلجيكا منشورا علي حسابها في تويتر وكتبت، لقد تم توقيع الاتفاق أمس في مقر السفير بين السيد فيلموتس ومهدي تاج' رئيس الاتحاد الإيراني للعبة.وأوضحت أن العقد بين الاتحاد والمدرب السابق للمنتخب البلجيكي 'يمتد حتي نهائيات كأس العالم 2022'.وخاض فيلموتس 50 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي، واعتزل مزاولة كرة القدم عام 2003. وعلي صعيد تدريب المنتخبات، بدأت مسيرته في 2009 كمساعد في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، قبل أن يتولي الإشراف عليه بدءا من العام 2012، وحتي 2016 حين أقيل بعد الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا أمام ويلز.كما تولي تدريب منتخب كوت ديفوار لأشهر خلال العام 2017.وكانت مصادر رسمية في إيران قد كشفت الأسبوع الماضي أن فيلموتس (50 عاما) وصل طهران تمهيدا لإعلان تعيينه خلفا للبرتغالي، كارلوس كيروش، الذي أشرف علي المنتخب لثمانية أعوام انتهت بالخروج من نصف نهائي كأس آسيا 2019 أمام اليابان، مطلع العام الجاري.انتهي** 2344