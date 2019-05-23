افتتاح معرض الفن القرآني للفنانين الإيرانيين في موسكو

و عرض أعمال ثلاثة فنانين إيرانيين، هم 'علي رضا نوروزي' في مجال الخط ، و'آتنا اسفنديار' في فن التذهيب و' فاطمة جان قربان' في مجال الرسم القرآني.أبواب المعرض مفتوحة للزوار الي يوم الاثنين 27 مايو.وعرضت 50 لوحة في هذا المعرض لعرض النتاجات الفنية للفنانين الإيرانيين في مجال الفنون القرآنية.انتهي** 2344