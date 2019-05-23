فشل سيناريو الحرب النفسية والدعائيه ضد إيران

واضاف موسوي اليوم الخميس، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دولة مستقلة وقوية، بالاعتماد علي شعبها، وانها تحدد مسارها الواضح وفقا لمصالحها وأمنها القومي.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، قائلاً إنه لا يوجد طريق مسدود امام الشعب الإيراني، و إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقف في مفترق طرق اما حرب او تفاوض أو أي مفترق آخر.وأشار موسوي إلي ان الإيرانيين اثبتوا تاريخيا أنهم محاربون وشجعان، وفي نفس الوقت اهل للتعاطي والحوار.وصرح المتحدث باسم الخارجية، انه ومنذ فترة يطلق سيناريو الحرب النفسية والدعائية الي جانب عمليات الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني، واننا نري هذه التصريحات والسيناريوهات في اطار نفس الحزمة، وهم أنفسهم يعرفون هذا.وأضاف موسوي: إذا لم نقل إن هذا السيناريو هو رث وبالي، لكن يمكن اعتباره سيناريو فاشل، وهو بالتأكيد لن يجدي نفعا .انتهي** 2344