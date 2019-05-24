ظریف: الحظر الامیركی یستهدف النظام الدولی

وقال ظریف فی تصریح لمراسل وکالة 'ارنا' فور وصوله مطار اسلام اباد مساء الیوم الخمیس، من الواضح جدا ان الحظر الامیرکی یستهدف فی الواقع النظام الدولی وان لم یجر التصدی له فان المجتمع العالمی سیواجه متاعب.

واضاف، اننا نشهد الیوم اجراءات امیرکیة متغطرسة لفرض الحظر علی ایران بالتزامن مع فرض الحظر علی الصین وان سمح المجتمع الدولی باستمرار هذه الاجراءات فان نظام العلاقات العالمی سیصبح بید اشخاص لا یلتزمون بای قانون.

وقال، انه لهذا السبب فان جیراننا وجمیع الدول بحاجة لمواجهة الحظر الامیرکی وذلک من اجل حمایة الامن العالمی ومصالحهم هم انفسهم.

واعتبر ظریف ان المنطقة تمر الان فی هذه المرحلة باوضاع صعبة للغایة وان المنطقة تشهد الاعداد لاجراءات خطرة ما یستلزم التشاور بشانها مع دول الجوار.

کما اعتبر التشاور مع باکستان حول التطورات الاقلیمیة احد الاهداف المهمة لزیارته الی باکستان واضاف، ان علاقات ایران وباکستان عریقة وراسخة للغایة وقد اعلنت طهران مرارا ان العلاقات مع دول الجوار تتصدر اولویات سیاستها الخارجیة.

انتهی ** ۲۳۴۲