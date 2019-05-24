ايران تنتقد صمت الامم المتحدة ومجلس الامن تجاه الجرائم ضد المدنيين

وخلال اجتماع لمجلس الامن الدولی عقد الخمیس حول موضوع الحفاظ علی المدنیین خلال النزاعات المسلحة قال تخت روانجی، انه ومن اجل الحفاظ علی ارواح المدنیین خلال النزاعات المسلحة ینبغی الامتناع عن التصرف المبنی علی الاعتبارات السیاسیة.

واضاف، هنالک العدید من الحالات التی اتخذت فیها منظمة الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولی الصمت تجاه الجرائم ضد المدنیین خلال النزاعات المسلحة.

واکد مندوب ایران، ان احدی المشاکل الاساسیة فی الحفاظ علی ارواح المدنیین خلال النزاعات المسلحة هو اتخاذ القرار علی اساس الاعتبارات السیاسیة وعدم تحمیل مرتکبی الجرائم المسؤولیة.

واشار تخت روانجی الی بعض الحالات کالغارات الجویة الامیرکیة فی افغانستان والغارات الجویة السعودیة فی الیمن والتی ادت الی مصرع واصابة الکثیر من المدنیین من ضمن نساء واطفال.

کما نوه الی استشهاد اکثر من ۲۸۰ شخصاً واصابة اکثر من ۳۲ الفا اخرین من المتظاهرین الفلسطینیین فی غزة علی ید قوات الاحتلال الصهیونی خلال العام الاخیر وقال، ان الصمت کان رد الفعل الوحید لمجلس الامن الدولی تجاه هذه الجرائم.

واکد مندوب ایران بان عدم التصدی لمثل هذه الجرائم سیجعل مرتکبیها اکثر وقاحة فی الایغال بقتل المدنیین ومن شانه ان یؤدی الی الانهیار المستمر لاحترام الحقوق الانسانیة الدولیة وهو ما ینبغی الکف عنه.

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