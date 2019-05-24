ساسة العراق یؤكدون علي ضرورة التزام أمریكا بالاتفاق النووی

وخلال الذکری السنویة ال ۳۸ لتأسیس منظمة بدر مساء أمس الخمیس، حذر الساسة العراقیون من التداعیات الخطیرة للتوترات الراهنة فی المنطقة، مشددین علی ضرورة الحل السلمی لها من خلال الالتزام بالتعهدات الدولیة والتفاوض.

وقال رئیس ائتلاف دولة القانون فی العراق نوری المالکی خلال کلمة له فی هذه المراسم، إذا وقعت الحرب فلن یسلم منها أحد لذلک لا ینبغی لأحد أن یتفرج ویجب علی جمیع البلدان أن تسعی لحل الأزمة.

وأضاف أن سیاسة العراق تتمثل فی عدم التدخل فی شؤون الآخرین وکذلک رفض التدخل فی شؤونه الداخلیة ایضا، وعلی هذا الأساس لن یسمح العراق باستخدام أراضیها لشن عدوان علی أی بلد مجاور.

وفی معرض إشارته إلی أن العراق یخالف سیاسة الضغط والحظر الاقتصادی ضد الشعوب، دعا المالکی جمیع الدول بما فیها العراق إلی السعی من أجل الوساطة بین طهران وواشنطن لإنهاء الأزمة.

بدوره، اعتبر زعیم تیار الحکمة السید عمار الحکیم فی کلمة له خلال المراسم، الأزمة الراهنة فی المنطقة بأنها تحدی لجمیع الدول خاصة العراق، قائلا: یجب علی الجمیع أن تبذل قصاری جهودها لمعالجة التصعید.

وأضاف الحکیم أنه فی الوقت الذی تشهد التوترات فیه وتیرة متصاعدة فی المنطقة ویشعر الجمیع بالقلق إزاء نتیجة الصراع بین الولایات المتحدة وإیران، فإن الأولویة القصوی فی السیاسة الخارجیة للعراق یجب أن تتمثل فی السعی من أجل منع نشوب الحرب.

وأردف ان العراق یتمتع بعلاقات جیدة مع ایران والولایات المتحدة وعلیه أن یعمل کوسیط حقیقی بین الجانبین وذلک من أجل تجنب الحرب فی المنطقة.

بدوره، دعا الامین العام لمنظمة بدر 'هادی العامری' امریکا إلی سحب قواتها من منطقة الخلیج الفارسی والعودة الی منطق العقل والحکمة والحوار لحل المشاکل بعیدا عن لغة التهدید والوعید.

وأکد العامری علی ضرورة بذل الجهود من أجل الحیلولة دون نشوب الحرب فی المنطقة، قائلا: اذا اندلعت الحرب سنکون من المتضررین وسنکون الخاسر الأکبر، لذلک یجب ان نبذل کل جهدنا لکی لا تقع الحرب.

کما دعا رئیس مجلس النواب العراقی محمد الحلبوسی خلال کلمة له، عقلاء المنطقة الی التحرک لایجاد حلول عاجلة لمنع وقوع الحرب بین أمیرکا وإیران، محذرا من أن تداعیات الحرب ستصل الی ابعد عاصمة تظن نفس‌ها انها خارجة من دائرة النار.

واضاف الحلبوسی ان أمن دول المنطقة مرتبط بأمن بعضها البعض وعلی هذا الاساس یجب علی جمیع الدول ان تعمل علی تعزیز الاستقرار والأمن فی المنطقة.

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