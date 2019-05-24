ظریف یلتقی رئیس الوزراء الباكستانی

ونافش الجانبان خلال اللقاء القضایا الإقلیمیة والتعاون الثنائی فی مختلف المجالات.

کما اعتبر الجانبان تعزیز مستوی التعاون بین ایران وباکستان وکذلک السعی من أجل إزالة العوائق الموجودة أمام تنمیة العلاقات، بانها مهمة.

ووصف وزیر الخارجیة الایرانی ورئیس الوزراء الباکستانی العلاقات بین البلدین الشقیقین والجارین بانها علاقات جدیة، مؤکدین علی ضرورة تعزیز مستوی التعاون بین طهران واسلام آباد.

وحضر هذا اللقاء السفیر الایرانی لدی باکستان 'مهدی هنردوست' وعدد من السیاسیین الایرانیین، إلی جانب بعض من کبار المسؤولیین الباکستانیین.

ومن المقرر أن یلتقی ظریف فی زیارته هذه رئیس مجلس الشیوخ الباکستانی صادق سنجرانی.

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