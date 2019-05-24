ظريف: ناقشنا مع الجانب الباكستاني الإجراءات الأمريكية المناوئة لإيران

وفی تصریح لمراسل 'ارنا' فی اسلام آباد الیوم الجمعة، اضاف ظریف، ان محادثاتنا الیوم مع الوزیر الخارجیة الباکستانی وقائد الجیش ورئیس الوزراء ورئیس مجلس الشیوخ الباکستانی کانت تتمحور حول التعاون الثنائی عقب زیارة 'عمران خان' إلی طهران والتعاون ضد الإرهاب والمجموعات التی تنشط ضد البلدین ایران وباکستان بضغوط ودعم أجنبیین.

وأوضح ان خلال هذه اللقاءات تطرقنا إلی الإجراءات الأمریکیة ضد إیران والحرب الاقتصادیة والجهود الأمریکیة لممارسة الضغوط علی ایران والتی هی فی الواقع إرهاب اقتصادی.

وصرح وزیر الخارجیة الإیرانی بأننا ناقشنا الیوم مع الجانب الباکستانی کیفیة الصمود أمام جشع وبلطجة الامریکیین.

وفی معرض إشارته إلی المواقف المشترکة بین طهران واسلام آباد حول خطط الدول المتغطرسة ضد العالم، خاصة مؤامرة صفقة القرن، أوضح ظریف: ناقشنا ایضا موضوع الحاجة إلی تعاون الدول الإسلامیة من أجل مواجهة الخطط الأمریکیة – الصهیونیة ضد المنطقة بما فی ذلک فلسطین ومشروع صفقة القرن والتی تعد محاولة لتدمیر طموحات الشعب الفلسطینی.

واشار ایضا إلی مواقف القادة الباکستانیین حول اوضاع المنطقة، قائلا ان باکستان وبطبیعة الحال هی صدیقة وجارة لإیران وعلی الرغم من وجود بعض الملاحظات حول علاقات باکستان مع الدول الأخری فی المنطقة، إلا أن الحکومة الباکستانیة تدرک تماماً رؤیة ایران وتعتبر الضغط الأمریکی علی طهران بأنه غیر قانونی.

وحول التعاون الحدودی مع باکستان، بین وزیر الخارجیة الایرانی، ان لدینا تفاهمات مع باکستان وعلی أساسها سنقوم بتطویر التعاون الحدودی الذی یهدف إلی الحیلولة دون وقوع أحداث غیر مرجوة.

وأضاف ظریف أن الباکستانیین وعدوا ببذل قصاری جهدهم لاستعادة من تبقی من حرس الحدود الإیرانیین الذین لم یتم إطلاق سراحهم بعد.

وکان وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف قد وصل مساء امس الخمیس الی العاصمة الباکستانیة اسلام اباد للقاء کبار المسؤولین الباکستانیین والتباحث معهم حول القضایا الاقلیمیة والدولیة.

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