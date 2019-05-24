ظریف: ترامب لا یعرف التاریخ و الایرانیین

وفی تصریح لمراسل "ارنا" فی اسلام آباد الیوم الجمعة، رد وزیر الخارجیة الایرانی علی تصریحات ترامب السخیفة والتی وصف فیها الشعب الایرانی ب"الارهابی"، قائلا إن ترامب یثبت من خلال تصریحاته ان ما یدعیه و زملائه حول دعم الشعب الایرانی، کذب محض.

وأشار ظریف إلی تصریحات الرئیس الأمریکی قبل عدة أیام حول نهایة ایران، قائلا ان ایران ستشهد نهایة ترامب ولکنه لن یشهد أبداً نهایة إیران.

وأکد: ان إیران کانت منذ آلاف السنین وستظل، وأن بلدا حدیثا لا یمکن له أن یتحدث هکذا عن إیران، مردفا بالقول: ان هذا یدل علی أن ترامب حتی لا یتقن استمرار عملیة تجمیل القضایا بالکامل والتی یقوم بها الآخرون، وإنه یکشف عن نوایاه الحقیقیة بشأن الشعب الإیرانی.

وتابع وزیر الخارجیة ان ترامب قد اتهم الشعب الایرانی مرارا بأنه إرهابی، مؤکدا ان لقب الارهابی یلیق بترامب نفسه.

وقال ظریف ان حدیثنا عن الإرهاب لیس شعارا، لقد اعلن الرئیس الأمریکی بشکل علنی أنه سیخوض حربا اقتصادیة ضد الشعب الایرانی وهذا یعنی الاغتیال، یعنی محاولة لفرض رؤیة سیاسیة خاصة علی الشعب الإیرانی وذلک من خلال الضغط الاقتصادی ومن خلال منع بیع المواد الغذائیة والأدویة والمواد الخام والتی تعد خلافا لأوامر محکمة العدل الدولیة، کل هذه الاجراءات تعد ارهابا اقتصادیا علی الشعب الایرانی.

وشدد ظریف: إذا کان شخص ما إرهابیًا، فهذا الشخص هو ترامب الذی قام بالإرهاب الاقتصادی بینما تقف الجمهوریة الإسلامیة کما هو الحال دائمًا فی واجهة محاربة الارهاب فی هذه المنطقة.

وأضاف أن دعم الجمهوریة الإسلامیة للشعبین العراقی والسوری فی مکافحة الارهاب حظی بإشادة الشعبین وان هذه حقیقة یعترف بها الجمیع.

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