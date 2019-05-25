قائد الجیش الباکستانی: الحرب فی المنطقة لا تخدم مصلحة احد

وجاء فی بیان صادر عن العلاقات العامة للجیش الباکستانی مساء الجمعة ان وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف التقی قائد الجیش الجنرال قمر جاوید باجوا فی مدینة راولبندی حیث بحثا بشان القضایا ذات الاهتمام المشترک وتطورات الاوضاع فی المنطقة.

واضاف، ان الجنرال قمر جاوید اکد بانه علی جمیع الاطراف العمل من اجل ابعاد شبح الحرب عن المنطقة لان اندلاع الحرب لا یخدم مصلحة احد.

وقال البیان ان وزیر الخارجیة الایرانی اشاد باجراءات باکستان الایجابیة فی مسار استتباب السلام والاستقرار فی المنطقة.

والتقی وزیر الخارجیة الایرانی خلال زیارته الی اسلام اباد، فضلا عن قائد الجیش، رئیس الوزراء عمران خان ووزیر الخارجیة شاه محمود قریشی ورئیس البرلمان اسد قیصر، حیث بحث معهم بشان العلاقات الثنائیة واهم القضایا الاقلیمیة والدولیة.

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