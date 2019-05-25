نرفض اتخاذ العراق منطلقا للعدوان على دول الجوار، ونرحب بزیارة ظریف للعراق

جاء ذلک علی خلفیة الانباء التی تحدثت عن دخول عشرة الاف جندی من قوات المارینز الامریکیة الی العراق مؤخرا.

وشدد السید القبانجی، خلال خطبة صلاة الجمعة السیاسیة التی القیت فی النجف الاشرف الیوم، وعلی خلفیة الانباء التی تحدثت عن دخول عشرة الاف جندی من قوات المارینز الامریکیة الی العراق مؤخرا، ان "العراق یرفض العودة الی الاحتلال, ویرفض اتخاذ العراق منطلقا للعدوان علی دول الجوار".

وحول زیارة وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف الی بغداد المقررة غدا والازمة فی المنطقة قال القبانجی: "اننا نرحب بزیارة وزیر الخارجیة الایرانی الی العراق ووساطة العراق بین ایران وامریکا بهدف رفع التوتر, ولیکون العراق حاجزا دون وقوع معرکة تسبب الدمار للمنطقة باسرها".

واضاف ان "الحکومة الایرانیة تؤکد فی مطالبها علی ان انتاج الطاقة النوویة حق مشروع لها باعتبارها دولة ذات سیادة, کما ان الحکومة الایرانیة مصرة علی موقفها العقائدی تجاه فلسطین وزوال اسرائیل وهذان الامران لا یروقان للولایات المتحدة الامریکیة حیث عکس توجهات الامریکان الذین یدافعون عن دولة اسرائیل وابعاد ایران عن انتاج الطاقة النوویة".

وأوضح امام جمعة النجف الاشرف، ان "الضغوط الامریکیة علی ایران هی تدخل سافر فی شؤون شعب مستقل کما انها حمایة لدولة غاصبة وهی اسرائیل".

وفی خطبته الدینیة تحدث امام جمعة النجف الاشرف سماحة السید القبانجی عن فضل لیلة القدر وثواب اعمالها وتزامنها مع جرح امیر المؤمنین (ع) والخسارة التی لحقت بالامة الاسلامیة جراء استشهاد الامام (ع).

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