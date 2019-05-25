سفیر ایران لدی ارمينيا یؤکد علی نشر اللغة الفارسیة فی هذا البلد

وافادت السفارة الایرانیة فی یریفان ان کاظم سجادی اعتبر خلال اللقاء مع مسؤولی وطلبة اللغة الفارسیة الذی جری فی السفارة الایرانیة فی یریفان، تعلیم اللغة الفارسیة فی ارمینیا بانه سیؤدی الی تنمیة السیاحة وارتقاء مستوی التعاون العلمی

الاقتصادی وتعزیز الثقافة الایرانیة فی ارمینیا.

ووصف السفیر الایرانی الاواصر التاریخیة والحضاریة المشترکة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وارمینیا بانها قویة وقال ان ایران وارمینیا تقفان دوماً جنبا الی جنب وتدعمان مواقف احدهما الاخر فی شتی المراحل.

واشار مدیر مرکز کاسکاد التعلیمی والثقافی جرجریک أبراهامیان الی افتتاح صفوف تعلیم اللغة الفارسیة فی مدرسة ایکستان فی محافظة أرارات والاقبال الواسع للتلامذة لتعلم اللغة الفارسیة وقال ان اکثر من ۳۰ تلمیذا یتعلمون اللغة الفارسیة

فی هذه المدرسة.

انتهی **۱۴۵۳** ۲۳۴۴