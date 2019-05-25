ظريف: الادعاء الأمريكي الأخير خطير

وقبل مغادرته إسلام آباد عائدا إلی طهران صرح ظریف صباح الیوم السبت فی مقابلة مع إرنا، أن الأمریکیین صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبریر سیاساتهم العدائیة وفی اطار اثارة التوتر فی الخلیج الفارسی.

وأجری محمد جواد ظریف الذی وصل الی اسلام آباد مساء الخمیس لقاءات ومحادثات مع رئیس الوزراء الباکستانی عمران خان، ووزیر الخارجیة شاه محمود قریشی، وقائد الجیش قمر جاوید باجوا، ورئیس المجلس الوطنی اسد قیصر، تناولت مختلف القضایا ذات الاهتمام المشترک علی مختلف الاصعدة الثنائیة والاقلیمیة والدولی.ظریف: الادعاء الأمریکی الأخیر خطیر

انتهی** ۲۳۴۴