متكي: ردنا على تحركات ترامب يجب ان يكون عمليا ومقاوما

واضاف متکی الیوم السبت فی حوار خاص مع وکالة ارنا فیما یتعلق برد الجمهوریة الاسلامیة علی تهدیدات ترامب ضد ایران: یجب ان یکون الرد بشکل یعی ترامب ان سیاساته المعادیة لایران غیر مجدیة، کما لم تکن مجدیة ضد کوریا الشمالیة مؤکدا ان فی هذه الظروف عدم التعامل مع ترامب بمفرداته بل یجب ان یکون الرد عملیا ومقاوما.

واشار متکی الی ان امریکا کانت قد اعلنت ان الحظر الصارم الذی یقوم بتطبیقه ضد ایران ابتداء من ۴ نوفمبر ۲۰۱۸ سیکون مجدیا ولکن وبعد مرور اکثر من سبعة اشهر علی بدایته فمعظم الاوساط الامریکیة والدول العالمیة تؤکد ان ایران لن تستسلم ولن تقبل شروط ترامب وستقاومه.

وبیّن متکی ان ترامب ومنذ تولیه الحکم فی امریکا انتهج سیاسیة التوتر فهو تعامل مع کوریا الشمالیة بحیث ظن العالم ان حربا نوویة ستقوم ولکنه بحساباته التجاریة فی اطار بیع الاسلحة الی کوریا الجنوبیة والیابان تراجع عن موقفه حیال کوریا الشمالیة.

و أشار الدبلوماسی الإیرانی السابق إلی أن الوضع بین إیران والولایات المتحدة کان واضحًا علی مدار الأربعین عامًا الماضیة، لکن اثیرت قضیة إیران فی الشرق الأوسط بعد وصول ترامب الی الحکم کما لو أنها ستحدث حربا قریبة بین البلدین واستغل ترامب هذه الاجواء لعقد مؤتمر فی الریاض واتخاذ مواقف متشددة ضد ایران وفور الانتهاء منه قام ترامب بتقدیم فاتورة ضخمة المبلغ لبیع الاسلحة الامریکیة الی السعودیة وقالها بکل فخر واعتزاز انه قام بتوفیر فرص عمل کثیرة للامریکیین.

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