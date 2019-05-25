على المسلمين مواجهة "صفقة القرن"

وادان اشيروف اليوم السبت في حوار مع ارنا المؤتمر الامريكي الذي سيعقد في البحرين حول "صقفة القرن"؛ مضيفا ان الشعب الفلسطيني بحاجة الى بلد مستقل؛ البلد الذي فقده منذ عدة عقود نتيجة مؤامرة دولية حيكت ضده.

وبين رئيس دائرة مسلمي المناطق الاسیویة الروسية حاجة الشعب الفلسطيني الى الدعم العالمي وقال ان الجمهورية الاسلامية هي الوحيدة التي تعلن و بشكل قاطع حمايتها للشعب الفلسطيني مبينا ان اعلان الامام الخميني( رض) عن يوم القدس العالمي هو خير دليل على دعم ايران للشعب الفلسطيني.

واعرب عن اسفه لصمت زعماء الكثير من الدول الاسلامية تجاه مشروع " صقفة القرن" وعدم اتخاذهم مواقف في مخالفته. وقال، يجب على المسلمين في الدول الاسلامية المشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي وان يعلنوا لزعمائهم انهم لن يسمحوا بتمرير صفقة القرن وانهم سيدافعون عن حق الشعب الفلسطيني في تعيين مصيرة و العودة الى اراضيه.

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