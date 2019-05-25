لقاءات ظريف مع النخب السياسية غير الحكومية لوقف تأثير جماعات الضغط

وأوضح موسوی حول لقاء وزیر الخارجیة مع سیناتور أمریکی، انه ولأکثر من عقدین، یتم تبادل وجهات النظر مع النخب السیاسیة غیر الحکومیة فی امریکا، بما فی ذلک أعضاء الکونغرس (من غیر المسؤولین الحکومیین) من أجل توضیح وشرح سیاسات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، هؤلاء الأشخاص لیسوا مسؤولین حکومیین، وغیر مخولین للتفاوض، ولم ولن یتفاوض المسؤولون الایرانیون معهم.

وأضاف موسوی: إن الغرض من هذه الاجتماعات - والتی، بالطبع، تأخذ المزید من الوقت والجهد من وزیر الخارجیة فی رحلاته المکثفة، هو منع تأثیر جماعات الضغط مثل" المجموعة ب "علی المجتمع السیاسی والرأی العام الامریکی ولهذا السبب تلقی ردا قویاً واستیاء من قبل المتطرفین.

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