٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢
رمز الخبر 83327122
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لاعب ايراني يفوز ببطولة الشطرنج في الامارات

لاعب ايراني يفوز ببطولة الشطرنج في الامارات

طهران/۲۶ ايار/مايو/ارنا- فاز اللاعب الايراني " احسان قائم مقامي" بالمركز الاول في بطولة الشطرنج السريع التي اقيمت في الامارات.

واحرز قائم مقامي المصنف ۲۶۱۲ المرکز الاول بحصوله علی ثمانیة نقاط من ۹ جولات، تلاه الامارتي "صالح سالم" المصنف ۲۶۶۷ ثانیاً وفي المرکز الثالث لاعب من صربیا.

واقیمت المباریات في الامارات وبمشارکة ۱۵۰ لاعبا من ۲۸ دولة.

انتهی**م م**۱۰۴۹

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