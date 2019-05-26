لاعب ايراني يفوز ببطولة الشطرنج في الامارات

واحرز قائم مقامي المصنف ۲۶۱۲ المرکز الاول بحصوله علی ثمانیة نقاط من ۹ جولات، تلاه الامارتي "صالح سالم" المصنف ۲۶۶۷ ثانیاً وفي المرکز الثالث لاعب من صربیا.
واقیمت المباریات في الامارات وبمشارکة ۱۵۰ لاعبا من ۲۸ دولة.
انتهی**م م**۱۰۴۹
طهران/۲۶ ايار/مايو/ارنا- فاز اللاعب الايراني " احسان قائم مقامي" بالمركز الاول في بطولة الشطرنج السريع التي اقيمت في الامارات.
واحرز قائم مقامي المصنف ۲۶۱۲ المرکز الاول بحصوله علی ثمانیة نقاط من ۹ جولات، تلاه الامارتي "صالح سالم" المصنف ۲۶۶۷ ثانیاً وفي المرکز الثالث لاعب من صربیا.
واقیمت المباریات في الامارات وبمشارکة ۱۵۰ لاعبا من ۲۸ دولة.
انتهی**م م**۱۰۴۹
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