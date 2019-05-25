السفیر الاوکرانی فی طهران: مستعدون لانشاء مرکز تجاری مشترک مع ایران

وفی تصریح للصحفیین بمدینة شیراز (جنوب) الیوم السبت، اکد بوردیلیاک ان تفعیل المرکز التجاری المشترک من شأنه ان یشکل خطوة مؤثرة لازالة العقبات من مسار تعزیز العلاقات الثنائیة بین طهران وکییف.

واضاف السفیر الاوکرانی: ان انشا المرکز التجاری المشترک سیتیح للشرکات الایرانیة والاوکرانیة التعرف وتلبیة مطالب بعضهما الاخر.

کما نوه بوردیلیاک الی امکانیة انتاج السلع الایرانیة فی اوکرانیا والقیام بتصدیرها الی الخارج.

واقترح السفیر الاوکرانی لدی ایران، تسجیل المرکز التجاری المشترک فی بلاده وانشاء مکاتب التمثیل لها فی کلاً البلدین واعتماد العملتین الوطنیة الایرانیة والاوکرانیة فی مجال التعامل التجاری المشترک.

وفی جانب اخر من تصریحاته اشار بوردیلیاک الی انه یحمل دعوة الی محافظ شیراز من نظیره فی مدینة لفوف الاوکرانیة بشان توقیع اتفاقیة التوامة بین المدینتین.

ولفت الدبلوماسی الاوکرانی الی دور التعامل السیاحی فی تنمیة العلاقات الثنائیة بین طهران وکییف؛ مؤکدا ان تحقیق هذا الامر یستدعی رعایة بعض القوانین والضوابط من قبل الجانبین وایضا احترام البلدین لثقافة وقوانین بعضهما الاخر.

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