٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٧:٤٧
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زلزال بقوة ۴.۲ علی مقیاس ریختر یضرب مدینة جوانرود غربی ایران

زلزال بقوة ۴.۲ علی مقیاس ریختر یضرب مدینة جوانرود غربی ایران

کرمانشاه / ۲۵ ایار / مایو / ارنا – ضرب الیوم السبت زلزال بقوة ۴.۲ درجات علی مقیاس ریختر فی الساعة ۱۴ و۵۰ دقیقة و۴۴ ثانیة (حسب التوقیت المحلی) مدینة جوانرود التابعة لمحافظة کرمانشاه (غربي البلاد).

وافادت مؤسسة الجیوفیزیاء التابعة لجامعة طهران ان الزلزال وقع فی عمق ۸ کیلومترات من سطح الارض.

ولم یرد لحد الان أی تقریر حول حجم الخسائر المحتملة جراء هذا الزلزال.

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