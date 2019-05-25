زلزال بقوة ۴.۲ علی مقیاس ریختر یضرب مدینة جوانرود غربی ایران

وافادت مؤسسة الجیوفیزیاء التابعة لجامعة طهران ان الزلزال وقع فی عمق ۸ کیلومترات من سطح الارض.

ولم یرد لحد الان أی تقریر حول حجم الخسائر المحتملة جراء هذا الزلزال.

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