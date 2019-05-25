مصدر مسؤول : الشرکات الایرانیة سجّلت مشارکة واسعة فی معارض ارمینیا

واضاف رحیمی، ان تواجد شرکات السیاحة والمقاولات الایرانیة فی معرضی "السیاحة" و"الانشاءات والدیکور الداخلی" وایضا مشارکة ۴۴ شرکة ایرانیة ناشطة فی مجالات انتاج الاغذیة والنقل وصناعة السیارات والدراجات الناریة والقطع الکهربائیة والمنتجات البتروکیمیاویة، فی معرض اوراسیا للمارکات الخصوصیة بمدینة یریفان، شکل جمیع ذلک فرصا مناسبة لتعزیز العلاقات والتعاون مع التجار والمواطنین الارمن والترویج للطاقات الصناعیة والصادرات فی ایران.

ولفت المستشار التجاری الایرانی فی یریفان، الی توقیع عشرات الاتفاقیات التجاریة الجدیدة بین الشرکات الایرانیة ونظیراتها الارمینیة، بوصفها من اولی نتائج المشارکة فی معارض ارمینیا التجاریة.

وقال رحیمی انه، وفقا للاحصائیات المعلنة من قبل جمارک ارمینیا، فقد سجّل التبادل التجاری بین طهران ویریفان نموا بنسبة ۵۰ بالمئة خلال العام الماضی؛ مضیفا انه رغم تراجع استیراد ارمینیا من بلدان العالم خلال الاشهر الثلاثة الاولی للعام ۲۰۱۹، لکن حجم استیراد هذا البلد للسلع الایرانیة شهد نموا بنسبة ۳۷ بالمئة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضی.

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