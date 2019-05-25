٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٩:١٧
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ممثل الولی الفقیه فی شؤون الحج والزیارة:

إیفاد اکثر من ۸۶ الف ایرانی لأداء مناسک حج التمتع هذا العام

إیفاد اکثر من ۸۶ الف ایرانی لأداء مناسک حج التمتع هذا العام

قشم / ۲۵ ایار / مایو / ارنا – اعلن ممثل الولی الفقیه فی شؤون الحج والزیارة حجة الاسلام "سید عبدالفتاح نواب"، ان عدد الوافدین الی أداء مناسک الحج من ایران هذا العام یبلغ ۸۶ الفا و۹۵۰ شخصاً فیما ۸۱ الفا منهم حجاج والعدد الباقي من العاملین لخدمة الحجیج.

وخلال المؤتمر المرکزی لمناسک حج التمتع لهذا العام، الذی انعقد فی جزیرة قشم (التابعة الى محافظة هرمزغان-جنوبي البلاد)، اضاف حجة الاسلام نواب ان الرحلات الجویة فی هذا العام ولأول مرة سیتم تنفیذها عبر شرکة "ایر لاین" الایرانیة.

وتابع ان إقامة هذه المؤتمرات تأتي فی إطار تقدیم التدریب العملی وشرح احکام ومناسک الحج إلی جانب شرح القضایا الصحیة للحجاج، والتی یقوم بها رجال الدین والجهات التنفیذیة والأطباء المتخصصون.

وقال ممثل الولی الفقیه فی شؤون الحج والزیارة، ان هذا العام سیتم ایفاد الف و۲۳۴ حاجا من الشیعة والسنة علی شکل ۸ قوافل من محافظة هرمزغان.

وأضاف، أن ما يزيد عن ۶۰۰ حاج من هؤلاء الحجاج هم من جزیرة قشم .
**ح ح/أ م د**

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