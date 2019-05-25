إیفاد اکثر من ۸۶ الف ایرانی لأداء مناسک حج التمتع هذا العام

وخلال المؤتمر المرکزی لمناسک حج التمتع لهذا العام، الذی انعقد فی جزیرة قشم (التابعة الى محافظة هرمزغان-جنوبي البلاد)، اضاف حجة الاسلام نواب ان الرحلات الجویة فی هذا العام ولأول مرة سیتم تنفیذها عبر شرکة "ایر لاین" الایرانیة.

وتابع ان إقامة هذه المؤتمرات تأتي فی إطار تقدیم التدریب العملی وشرح احکام ومناسک الحج إلی جانب شرح القضایا الصحیة للحجاج، والتی یقوم بها رجال الدین والجهات التنفیذیة والأطباء المتخصصون.

وقال ممثل الولی الفقیه فی شؤون الحج والزیارة، ان هذا العام سیتم ایفاد الف و۲۳۴ حاجا من الشیعة والسنة علی شکل ۸ قوافل من محافظة هرمزغان.

وأضاف، أن ما يزيد عن ۶۰۰ حاج من هؤلاء الحجاج هم من جزیرة قشم .

**ح ح/أ م د**