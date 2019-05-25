محلل باكستاني : على امريكا ان تدرك بأن الايرانيين لن يتراجعوا في الدفاع عن بلادهم

واضاف لعل خان في مقال له بصحيفة "دنيا" الباكستانية، ان اي مواجهة في المنطقة لا تقتصر اضرارها على دولة واحدة وانما ستطال جميع الدول.

وتابع : ان ايران ليست عراقا اخر؛ ذلك ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بفضل قواتها المسلحة المستقرة والمقتدرة تتمتع بقاعدة شعبية رصينية؛ وعليه فأن الشعب الايراني سيقف الى جانب حكومته وبلاده لصد اي اعتداء.

واعرب المحلل السياسي الباكستاني عن انتقاده لمواقف ترامب؛ مؤكدا ان الرئيس الامريكي لا يتقن سوى اطلاق تصريحات سخيفة والاحتيال واثارة الاجواء والسعي لتحقيق مآربه عبر التهديدات وممارسة الضغوط على الدول الاخرى.

وفي معرض الاشارة الى التطورات الاقليمية الاخيرة، اعتبر لعل خان الهجوم الاخير على ناقلات النفط في ميناء الفجيرة بأنه يعود الى عناصر تقوم بتنفيذ اجندات تلك الدول التي تسعى لتأجيج واذكاء الصراعات في المنطقة.

انتهى ** ح ع