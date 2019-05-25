ظريف يبحث مع الرئيس العراقي بشان تطورات المنطقة

وبحث الجانبان خلال اللقاء بشان العلاقات الثنائية وكذلك التطورات الاقليمية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى ايضا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، وبحث معه بشان العلاقات الثنائية واهم التطورات الاقليمية والدولية.

وكان ظريف قد وصل عصر السبت الى بغداد على راس وفد سياسي رفيع المستوى في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين، حيث كان في استقباله في مطار بغداد نائب الخارجية العراقي نزار خيرالله.

وتتضمن زيارة ظريف الى بغداد ايضا اللقاء مع وزير الخارجية محمد علي الحكيم ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وتاتي زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد في ظل اجراءات اميركا الاستفزازية واثارتها الاجواء مع بعض الدول العربية في المنطقة.

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