الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على تعزيز الوشائج مع ايران

وافاد مكتب رائسة الجمهورية العراقية انه خلال استقباله وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في بغداد مساء السبت، اكد الرئيس صالح حرص العراق على تعزيز الوشائج مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وسعيه لتعزيز العلاقات مع الجوار الإسلامي وعمقه العربي، مشدداً على ان العراق يسعى الى ان يكون نقطة التقاء بين الدول الشقيقة والصديقة، وعامل استقرار في المنطقة من اجل بناء علاقات متوازنة مع الدول كافة، لاسيما دول الجوار وفقاً للمصالح المشتركة.

بدوره، اعرب ظريف عن رغبة ايران بتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين، مجدداً موقف ايران المساند للعراق على مختلف الصعد.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وضرورة منع الحرب والتصعيد والركون الى التهدئة واعتماد الحوار البناء من اجل ترسيخ اسس السلام في المنطقة، واهمية بذل الجهود المشتركة لتجنيب المنطقة أضرار العقوبات والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الحالية.

كما قدم الوزير ظريف دعوة الرئيس روحاني للرئيس صالح لزيارة طهران لمتابعة الملفات المشتركة.

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