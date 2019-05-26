إعادة انتخاب لاریجاني رئیسا لمجلس الشوری الإسلامي

وجرت انتخابات تعیین رئیس البرلمان وأعضاء الهیئة المرکزیة الیوم الأحد حیث صوت 155 نائبا لصالح إعادة انتخاب لاریجانی رئیسا للمجلس من إجمالی 274 صوتا .

وکان لاریجانی قد ترشح مع محمدرضا عارف و محمد جواد ابطحی فی هذه الانتخابات. وقد سبق أن استلم لاریجانی مهام رئاسة المجلس في النسختین الثامنة والتاسعة للبرلمان.

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