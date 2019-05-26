ايران تقتنص 7ميداليات في بطولة ايطاليا للمصارعة الحرة

واقیمت بطولة بطولة كأس "ماتيو بليكونه" التي تعد جزءا من منظومة التصنيف للاتحاد الدولي للمصارعة امس السبت في ايطاليا بمشارکة مصارعين من انحاء العالم.

وتوج بالميداليات الذهبية كل من احمد بذري (86 كغم)، علي رضا كريمي (92 كغم)، وحامد طالب زرين كمر (97 كغم).

ونال الميدالية الفضية عباس فروتن (97 كغم)، وتقلد الميداليات البرونزية نادر حاج آقا نيا (57 كغم)، يونس امامي (70 كغم)، وأرشك محبي (92 كغم).

وتقلد كريمي الميدالية الذهبية للبطولة بفوزه على منافسه الروسي جاكولوف بنتيجة ۸ - ۴ .

وكان كريمي قد احرز الميدالية الذهبية في وزن ۹۷ كغم خلال دورة الالعاب الآسيوية ۲۰۱۸ التي اقيمت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

انتهی** ۱۴۵۳**۱۰۴۹