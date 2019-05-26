انتخاب بزشكيان نائبا اولا وعبدالرضا مصري نائبا ثانيا لرئيس البرلمان الإيراني

طهران - جرى انتخاب النائبين الأول والثاني لمجلس الشورى الإسلامي ، اليوم الاحد خلال انتخابات الهيئة الرئاسية في البرلمان، بعد أن تم انتخاب علي لاريجاني رئيساً للبرلمان للمرة الرابعة على التوالي.

و بعد انتخاب علي لاريجاني رئيسا للدورة العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي، تم انتخاب مسعود بزشكيان من تكتل اميد (الامل) بـ148 صوتا نائبا اول وعبدالرضا مصري من تكتل (الولايي) بـ143 صوتا نائبا ثانيا لرئيس مجلس الشورى، من مجموع 280 صوتا. انتهى** 2344