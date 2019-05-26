سفیر اوکرانیا في ايران : مستعدون لعقد اتفاقية التؤامة بين مدينتي لويو و شيراز

ووجه السفير الاوكراني في اجتماع مع محافظ فارس "عنايت الله رحيمي "، الدعوة له لزيارة أوكرانيا ومدينة لويو في المستقبل القريب.

مدينة شيراز كانت قد عقدت سابقا اتفاقيات التؤامة مع مدن دوشنبه (عاصمة طاجيكستان) ونيقوسيا (عاصمة قبرص) وتشونغتشينغ الصينية وفايمار ألمانيا (عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 1999) وباتش الهنغارية (عاصمة الثقافة الأوروبية لأوروبا في عام 2010) ، ونانجينغ الصينية.

و أكد سفير أوكرانيا في طهران كذلك على تطوير العلاقات بين البلدين منوها الى قدرات محافظة فارس وقال: إن الاهتمام بالقدرات الإقليمية وتوسيع العلاقات في اطار غرف التجارة والمحافظات هو أنسب طريق لتنمية العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي.

من جانبه قال محافظ فارس، ان إيران شريكا اقتصاديا موثوقا به لأوكرانيا، وأشار أيضا إلى القدرات العديدة للمحافظة ووصف هذه القدرات بأنها تمثل فرصة مناسبة لتطوير التعاون بين البلدين.

واضاف عنايت الله رحيمي أن محافظة فارس تتمتع بطاقات خاصة في مجال صناعات التعدين وقال إن وجود موارد معدنية غنية في المحافظة والتجربة الأوكرانية في مجال الصناعة المعدنية يمكن أن تفتح فصلا جديداً في التعاون بين البلدين.

وأشار أيضا إلى القدرات الزراعية لمحافظة فارس، قائلاً: يمكن لمحافظة فارس وأوكرانيا التعاون في مجال التبادلات العلمية وتصدير واستيراد المنتجات الزراعية.

وأكد محافظ فارس إن إيران ستكون شريكا اقتصاديا موثوقا به لأوكرانيا.

كما تحدث رحيمي عن فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في محافظة فارس، مضيفا أن أوكرانيا يمكنها أيضا تلبية متطلبات المحافظة في مجال تطوير النقل بالسكك الحديدية .

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