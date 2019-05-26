بمشاركة ايرانية...افتتاح معرض منظمة شنغهاي للتعاون الدولي

وتشارك ايران في المعرض بالتعاون مع سفارة الجمهورية الاسلامية في بكين وغرفة التجارة المشتركة بين البلدين حيث تقوم ۱۵ شركة ايرانية بعرض منتجاتها في مجال الصناعات اليدوية والمواد الغذائية والسجاد ولوحاته وكذلك الاعشاب الطبية.

وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تم تاسيسها في العام ۲۰۰۱ وتضم في تشكيلتها كل من الصين وروسيا والهند وباكستان وكازاخستان وقرقيزيا وطاجيكستان وازبكستان كاعضاء دائمين وكل من الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان ومنغوليا وروسيا البيضاء كاعضاء مراقبين.

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