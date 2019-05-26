سبع دول تشارك في المعرض الدولي للثروة الحيوانية والدواجن في مشهد

وأضاف سعادت علي نيا في مقابلة مع مراسل إرنا يوم الأحد، إن المعرض سيقام في مركز مشهد الدولي للمعارض بمشاركة 140 شركة محلية وأجنبية في الفترة من 9 تموز/ يوليو الى 12 منه.

وأشار الى ان وفود تجارية من العراق وباكستان وتركيا وروسيا وأذربيجان وتركمانستان والبرتغال، ستشارك في المعرض الدولي الخامس عشر للماشية والدواجن وعلف الحيوان والصناعات ذات الصلة في مشهد.

وقال مساعد مدير مؤسسة الجهاد الزراعي في محافظة خراسان الرضوية، انه وبالتزامن مع هذا المعرض سينظم معرضان للثرة السمكية وتربية الأحياء المائية والمعرض الأول للطب البيطري في مشهد.

وأضاف أن معرض مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية سيقام بمشاركة 40 شركة ومعرض الطب البيطري سيتم افتتاحه بنفس عدد المشاركين، و من المتوقع أن يرتفع عدد المشاركين في كل من هذه المعارض إلى 60.

وتابع علي نيا: سيتم عقد 24 ورشة عمل ودورات لإعادة التدريب بالتزامن مع أيام المعارض الثلاثة في مشهد، وأبرزها ورشة عمل حول سلامة وتمريض المواشي بحضور الدكتور "نونو بريتو" ، مساعد وزير الإنتاج الحيواني السابق ورئيس جمعية اللحوم البرتغالية في اليوم الثاني للمعرض.

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