رئيس مجلس النواب العراقي يؤكد تعزيز العلاقات مع إيران

وأكد الحلبوسي اليوم الأحد حرص العراق في الحفاظ على علاقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع دول المنطقة، مشيرا إلى خطورة التصعيد في المنطقة، وضرورة الحوار والمبادرات السلمية؛ لبناء الثقة بين كل الأطراف.

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي، إن العراق سيلعبُ دورا محوريا؛ لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن، ولن يكون في أيِّ محور، معربا عن حرصه على سلامة جيرانه والعمل على كل المستويات؛ لتجنب مخاطر التصعيد في المنطقة.

من جانبه عبَّر وزير الخارجية الإيراني عن ترحيبه بدور العراق في تقريب وجهات النظر، وأن لا محدودية لدى طهران لحلحلة كلِّ المشاكل مع بلدان المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده لا ترغبُ بأيِّ تصعيد عسكري، وهي على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، ووكيل وزارة الخارجية العراقي نزار الخير الله، وسفير العراق لدى طهران، وسفير الجمهورية الإسلامية في بغداد.

وكان ظريف قد وصل عصر امس السبت الى بغداد على راس وفد سياسي رفيع المستوى في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وكان في استقبال وزير الخارجية الايراني في مطار بغداد نائب الخارجية العراقي نزار خيرالله.

والتقى ظريف في بغداد فضلا عن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الرئيس العراقي برهم صالح.

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