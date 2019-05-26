ظريف يؤكد ان اقتراح معاهدة عدم الاعتداء مازال على الطاولة

واضاف محمد جواد ظريف يوم الأحد بعد لقائه مع وزير الخارجية العراقي في بغداد، ان إيران تريد أفضل العلاقات مع دول الخليج الفارسي، وترحب بجميع مقترحات الحوار وخفض التوتر.

وفي الوقت نفسه، أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتصدى وفي وقت واحد لأي حرب عسكرية أو اقتصادية ضد الشعب الإيراني.

وقال ظريف إن امريكا وبخرقها للقواعد وانتهاك القرارات الدولية تحاول وعن طريق البلطجة جر الدول الأخرى للعمل باجراءاتها الانفرادية.

وأضاف أن اجراءات ايران الأخيرة بخصوص الموضوع النووي ليست انسحابا من الاتفاق النووي، بل هي للدفاع عن حقوقها في إطار هذا الاتفاق الدولي.

وانتقد ظريف الدول الأوروبية لفشلها في الامتثال لالتزاماتها، قائلا: "نريد من الدول الأوروبية وغيرها من الأعضاء الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي".

وأضاف أن الدول الأوروبية قد خالفت التطبيع العملي والعلاقات الاقتصادية مع إيران على مدى السنوات الثلاث الماضية ، وان الانتهاك قد زاد أكثر خلال العام الماضي.

و شكر وزير الخارجية الإيراني، الحكومة والشعب العراقي على دعمهم للحكومة والشعب الإيرانيين في الظروف التي تريد امريكا فرضها على إيران، وكذلك الجهود المبذولة لحل المشاكل.

انتهى** 2344