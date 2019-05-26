وزير الخارجية العراقي: نقف مع طهران ضد العقوبات

وذكر الوزير الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم بمقر الخارجية العراقية، ان العراق يسعى للوقوف مع ايران باي شكل من الاشكال، مؤكدا رفضه للاجراءات الامريكية تجاهها.

واشار الى ان الاجتماعات المشتركة بين الجانبين شهدت مناقشة عدة جوانب، منها موضوع سمات الدخول التجار بين البلدين ومشروع السكك الحديدية والمدن الصناعية.

وأشار الى اننا بحثنا مع الجانب الايراني القضايا الثنائية المشتركة، وماتم التعاقد عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح لطهران، وزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني لبغداد.

واكد وزير الخارجية العراقي انه بحث مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف سمات الدخول وربط سكك الحديد بين البلدين.

واضاف : بحثنا في قضية حفر وترتيب شط العرب، وسمات الدخول بين البلدين وكذلك ربط سكك الحديد ايضا.

ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مساء امس السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر ليوم واحد.

انتهى** 2344