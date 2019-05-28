٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩
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تسهيل العلاقات التجارية بين ايران واوروبا

تسهيل العلاقات التجارية بين ايران واوروبا

طهران/28 ايار/مايو/ارنا- اعلن رئيس صندوق تضمين الصادرات الايرانية " افروز بهرامي" عن التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين ايران وعدد من الدول الاوروبية.

وجاء في تغريدة لبهرامي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": انه وفي اطار تسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران واوروبا سيتم التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين صندوق تضمين الصادرات الايرانية وعدد من الدول الاوروبية.

واضاف: نظرا لتفعیل الآلية المالية الاوروبية " اينستكس" خلال الاسابيع القادمة فان هذه المذكرة ستفتح افاقا جديدة للتبادل التجاري بين ايران واوروبا في اطارها.

وبيّن بهرامي ان التعاون في مجال استيفاء المستحقات و التأمين و التعاون التعليمي التقني هي من محاورة مذكرة التفاهم.

انتهى**م م**2041**

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