تسهيل العلاقات التجارية بين ايران واوروبا

وجاء في تغريدة لبهرامي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": انه وفي اطار تسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران واوروبا سيتم التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين صندوق تضمين الصادرات الايرانية وعدد من الدول الاوروبية.

واضاف: نظرا لتفعیل الآلية المالية الاوروبية " اينستكس" خلال الاسابيع القادمة فان هذه المذكرة ستفتح افاقا جديدة للتبادل التجاري بين ايران واوروبا في اطارها.

وبيّن بهرامي ان التعاون في مجال استيفاء المستحقات و التأمين و التعاون التعليمي التقني هي من محاورة مذكرة التفاهم.

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