فنان الایرانی یقیم معرضا للرسوم فی باکو

ويضم هذا المعرض 135 لوحة فنية حول مختلف القضايا الاجتماعية والمعالم الطبيعية في ايران وجمهورية أذربيجان.

ويقام هذا المعرض بالتعاون مع وزارة الثقافة والمتاحف بجمهورية أذربيجان وسيستمر باعماله على مدى 5 ايام .

ولقيت لوحات هذا الفنان الايراني اقبالا واسعا من قبل رواد المعرض ومحبي الفن في جمهورية اذربيجان.

واشار موذن زادة في حديث لمراسل ارنا الي الاواصر والقواسم الثقافية والمعنوية المشتركة بين الشعبين الايراني والاذربيجاني الجارین، وقال : اننی اقیم المعرض للمرة الرابعة في باكو واواجه ترحيبا واسعا على الدوام.

واضاف، انه نظرا الي القواسم الثقافية المشتركة، علينا ان نبذل قصارى جهدنا لتعزيز التعاون الثقافي والفني وبما يشمل مجالات الرسم والمسرح والسينما والخط بين ايران واذربيجان.

واکد ان بامكان الفنانين الايرانيين تبادل خبراتهم في مجال الصناعات اليدوية مع زملائهم الاذربيجانيين.

وسبق للفنان الايراني مؤذن زادة ان اقام معارض فردية في بعض الدول الاوروبية، فضلا عن معارضه الداخلية في طهران وتبريز وارومية.

انتهي** 1453/ ح ع**