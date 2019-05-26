ظريف يبحث مع الزعماء العراقيين آخر التطورات الإقليمية

والتقى ظريف اليوم الأحد، في إطار زيارته إلى العراق رئيس تحالف الاصلاح والاعمار، رئيس تيار الحكمة الوطني"سيد عمار الحكيم" وزعيم تحالف الفتح، الأمين العام لمنظمة بدر "هادي العامري" وزعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق "اياد علاوي" .

وأشاد وزير الخارجية بالجهود العراقية المبذولة للحد من التوترات في المنطقة ودعم الحكومة والشعب والفصائل السياسية في العراق لإيران حكومة وشعبا، ضد بلطجة الولايات المتحدة.

وناقش ظريف مع المسؤولين العراقيين العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والمسلمين إيران والعراق وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيسي البلدين الى طهران وبغداد، وبحث كذلك آخر التطورات في المنطقة والعالم.

**ح ح/أ م د**