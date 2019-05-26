روحاني: الصمود والمقاومة.. الحل الوحيد لمواجهة المعتدين

وأعرب رئيس الجمهورية عن أحر تهانيه للرئيس والشعب اللبناني بمناسبة حلول عيد المقاومة اللبنانية الظافرة والفخورة والذكرى السنوية لتطهير جنوب لبنان من دنس قوات الكيان الصهيوني المحتل والذي تحقق بفضل تضحيات الشعب اللبناني الصامد.

ويضيف روحاني في رسالته: ان طبيعة الكيان الصهيوني المنبثقة عن مزاجه العدواني، أظهرت بأن الحل الوحيد لمواجهة المعتدين هو الصمود والمقاومة؛ معربا عن أمله في تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة بأكملها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس اللبناني.

وجاء في نص الرسالة، انه من منطلق إرادة الشعب اللبناني والجيش والمقاومة في الحفاظ على الوحدة والدفاع عن بلادهم، فان الجمهورية الإسلامية ستبقى كما في السابق الى جانب لبنان حكومة وشعبا.

وفي ختام رسالته، سأل روحاني الباري تعالى أن يمن على الرئيس اللبناني بدوام الصحة والتوفيق وعلى الشعب اللبناني النبيل بمزيد العزة والرفعة.

إنتهي**أ م د